Курсы криптовалют к доллару на 24 февраля 2023

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $501.42. Сегодня актив торгуется на уровне $24,035.26260328*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00026 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 февраля 2023 составляет $0.06973396*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $18.18. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,654.37217344*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0159. На данный момент актив торгуется на уровне $0.70060212*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.29. Актив торгуется на уровне $94.74587301*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.50. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.21304874*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0059. Криптовалюта сегодня стоит $0.39119111*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00151. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08476481*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2010704-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-24-fevralya-2023/