Курсы криптовалют к доллару на 23 февраля 2023

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $247.07. Сегодня актив торгуется на уровне $24,008.88781618*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00044 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 февраля 2023 составляет $0.06896665*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $17.92. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,632.07139878*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0175. На данный момент актив торгуется на уровне $0.68963407*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.59. Актив торгуется на уровне $94.20781123*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.07. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.24436053*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0048. Криптовалюта сегодня стоит $0.39099528*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00084. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08555651*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2010512-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-23-fevralya-2023/