Курсы криптовалют к доллару на 22 февраля 2023

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 22 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $722.08. Сегодня актив торгуется на уровне $24,572.43612561*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00257 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 февраля 2023 составляет $0.07060267*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $53.09. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,669.80656072*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0444. На данный момент актив торгуется на уровне $0.71228981*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.01. Актив торгуется на уровне $93.90763498*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.97. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.16491899*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0041. Криптовалюта сегодня стоит $0.39213601*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00308. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08599078*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2010360-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-22-fevralya-2023/