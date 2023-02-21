Курсы криптовалют к доллару на 21 февраля 2023

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 21 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $506.11. Сегодня актив торгуется на уровне $24,798.82492026*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00035 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 21 февраля 2023 составляет $0.07187137*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $18.39. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,703.13296478*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.015. На данный момент актив торгуется на уровне $0.74357458*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.70. Актив торгуется на уровне $96.74661658*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.95. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.34376999*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0064. Криптовалюта сегодня стоит $0.39733204*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00036. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08812516*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2010187-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-21-fevralya-2023/