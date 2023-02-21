Куда обращаться, если мошенники похитили вашу криптовалюту

Мужчина в капюшоне с биткоином. Иллюстративное фото: pixabay.com

Торговля цифровыми активами может иметь свои риски, среди которых взлом аккаунта или мошеннические сделки. О том, как поступить в подобной ситуации, чтобы вернуть свои средства, читайте в материале NUR.KZ.

Криптовалюты стали одним из популярных видов инвестирования, а в некоторых случаях их вовсе используют для заработка за счет торговли биткоином и другими цифровыми монетами.

Однако с развитием этой сферы стали разрабатываться и новые способы мошенничества: от подставных сделок, когда деньги на самом деле не передаются продавцу криптовалюты, до взлома аккаунтов с похищением активов.

О том, как действовать в подобной ситуации при торговле криптоактивами на специальных биржах, рассказал Жаслан Мадиев, директор Binance Казахстан.

– Как поступить казахстанцам, столкнувшимся с криптовалютным мошенничеством?

К сожалению, подобные ситуации иногда возникают, и это является важной темой для нас – мы уделяем особое внимание вопросам безопасности. Тем более, что Binance – это крупный системный игрок в криптовалютной индустрии.

А различные скамы (мошеннический инвестиционный проект – примечание редактора), мошенничества несут угрозу не только безопасности вложений, но и для репутации как самой криптобиржи, так и всей индустрии.

Поэтому мы прикладываем большие усилия по борьбе с киберпреступностью.

И если пользователь Binance вдруг столкнется с подобными рисками, то ему следует незамедлительно обратиться в службу поддержки и подать апелляцию. На бирже имеются все нужные для этого настройки и службы.

При этом наша служба поддержки поставила приоритет на интересы пользователей и ввела круглосуточное предоставление помощи. Каждый специалист обучен, прошел все соответствующие тренинги по своему направлению.

Поэтому при обращении пользователь будет направлен к нужному специалисту из службы поддержки.

Биткион. Иллюстративное фото: pixabay.com

– Что происходит после обращения?

Специалист выясняет обстоятельства сложившейся ситуации и далее связывает пользователя с Binance Investigation – это команды, занимающиеся расследованием и блокировкой пользователей, нарушающих правила платформы.

Служба поддержки биржи отличается скоростью своей реакции. Приведу такую статистику: с ноября 2021 года по сентябрь 2022 года техподдержка биржи ответила на более чем на 27 тыс. запросов правоохранительных органов. В среднем срок одного ответа составил 3 дня.

В целом Binance имеет ведущую команду по обеспечению безопасности и соблюдении требований в криптоиндустрии – более 500 человек по всему миру.

– Как Binance взаимодействует с правоохранительными органами, чтобы помочь казахстанцам?

Мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами, организациями по борьбе с отмыванием денег. Соответственно, по любым случаям их обращения к нам, мы оказываем содействие.

При этом Binance реализовывает программы обучения специалистов в сфере борьбы с мошенничеством, а в Казахстане мы уже провели ряд тренингов для правоохранительных органов.

Например, в октябре 2022 года в обучении специалистов из Агентства по финансовому мониторингу принимали участие порядка 100 человек из разных регионов страны. Мы провели детальные тренинги: как подавать заявки по подозрительным транзакциям, как анализировать полученную информацию и так далее.

Все это подробно объясняли наши топовые специалисты – это глобальные руководители по санкциям и расследованиям.

В целом Binance уделяет особое внимание не только образованию своих пользователей, но и общему развитию вопросов безопасности в сфере криптоиндустрии Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2010083-moshenniki-ukrali-kriptovalyutu-kuda-obraschatsya-kazahstantsam-rasskazali-eksperty/