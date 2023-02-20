Курсы криптовалют к доллару на 20 февраля 2023

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 20 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $261.75. Сегодня актив торгуется на уровне $24,577.76355152*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00229 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 февраля 2023 составляет $0.07080462*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $11.04. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,690.63326327*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0087. На данный момент актив торгуется на уровне $0.72375919*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.06. Актив торгуется на уровне $98.80433376*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.06. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.69690961*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0031. Криптовалюта сегодня стоит $0.38951122*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00099. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08786649*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2010041-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-20-fevralya-2023/