Курсы криптовалют к доллару на 19 февраля 2023

Криптовалюта. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $65.71. Сегодня актив торгуется на уровне $24,625.79929974*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00046 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 февраля 2023 составляет $0.07027123*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $4.93. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,694.04011541*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0171. На данный момент актив торгуется на уровне $0.7178761*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.07. Актив торгуется на уровне $100.02906848*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.26. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.62967259*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0039. Криптовалюта сегодня стоит $0.39371745*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00059. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08842707*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2009969-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-19-fevralya-2023/