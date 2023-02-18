Курсы криптовалют к доллару на 18 февраля 2023

Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $770.70. Сегодня актив торгуется на уровне $24,190.62120217*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00257 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 февраля 2023 составляет $0.06918487*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $35.93. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,680.00300137*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.027. На данный момент актив торгуется на уровне $0.71185683*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.98. Актив торгуется на уровне $100.055426*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.68. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.08371312*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0047. Криптовалюта сегодня стоит $0.39090083*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00173. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08708073*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2009932-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-18-fevralya-2023/