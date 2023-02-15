Курсы криптовалют к доллару на 15 февраля 2023

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 15 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $400.40. Сегодня актив торгуется на уровне $21,967.6081282*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00143 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 февраля 2023 составляет $0.06624523*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $50.88. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,530.6799072*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0319. На данный момент актив торгуется на уровне $0.65774409*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $5.04. Актив торгуется на уровне $93.76001512*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.55. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.84083572*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0128. Криптовалюта сегодня стоит $0.37380414*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00372. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0838039*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2009463-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-15-fevralya-2023/