Курсы криптовалют к доллару на 14 февраля 2023

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 14 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $110.07. Сегодня актив торгуется на уровне $21,650.79403463*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00104 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 февраля 2023 составляет $0.06477159*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $18.58. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,490.22889467*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0155. На данный момент актив торгуется на уровне $0.63386258*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.54. Актив торгуется на уровне $90.68285015*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.54. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.45405214*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0043. Криптовалюта сегодня стоит $0.36863768*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00039. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08240388*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2009262-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-14-fevralya-2023/