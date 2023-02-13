Курсы криптовалют к доллару на 13 февраля 2023

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $27.52. Сегодня актив торгуется на уровне $21,847.4898845*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00111 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 февраля 2023 составляет $0.06433325*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $14.43. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,522.78280987*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0379. На данный момент актив торгуется на уровне $0.67340235*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.42. Актив торгуется на уровне $93.26234251*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.35. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.19611557*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0094. Криптовалюта сегодня стоит $0.37706002*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00012. На данный момент актив торгуется на уровне $0.083336*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2009109-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-13-fevralya-2023/