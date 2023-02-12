Курсы криптовалют к доллару на 12 февраля 2023

Трейдинг. Иллюстративное фото: Xavier Lorenzo / Getty Images

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 12 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $103.29. Сегодня актив торгуется на уровне $21,729.12905232*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00028 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 12 февраля 2023 составляет $0.06353666*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $10.85. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,523.72203254*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.004. На данный момент актив торгуется на уровне $0.68596545*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.14. Актив торгуется на уровне $93.73570275*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.02. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.33303906*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0011. Криптовалюта сегодня стоит $0.38212011*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00025. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08181799*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2009047-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-12-fevralya-2023/