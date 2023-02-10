Курсы криптовалют к доллару на 10 февраля 2023

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $687.75. Сегодня актив торгуется на уровне $22,352.93840385*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00104 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 февраля 2023 составляет $0.06424184*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $75.82. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,588.00886435*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0512. На данный момент актив торгуется на уровне $0.71097467*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $3.75. Актив торгуется на уровне $93.75675872*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.90. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.64422387*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0032. Криптовалюта сегодня стоит $0.39207108*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00479. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08418489*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2008844-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-10-fevralya-2023/