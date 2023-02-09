Курсы криптовалют к доллару на 9 февраля 2023

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $756.93. Сегодня актив торгуется на уровне $22,958.95214557*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00184 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 февраля 2023 составляет $0.06701396*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $63.27. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,650.54999877*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.067. На данный момент актив торгуется на уровне $0.76761003*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $5.76. Актив торгуется на уровне $99.11160904*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.22. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.55640467*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0106. Криптовалюта сегодня стоит $0.39752935*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00608. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08957649*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2008678-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-9-fevralya-2023/