Курсы криптовалют к доллару на 5 февраля 2023

Биткоин. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 5 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $4.10. Сегодня актив торгуется на уровне $23,382.70939584*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00028 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 5 февраля 2023 составляет $0.06388081*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $6.72. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,670.65331648*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0045. На данный момент актив торгуется на уровне $0.78597944*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.10. Актив торгуется на уровне $99.00149831*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.37. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.97685528*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0001. Криптовалюта сегодня стоит $0.41188327*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00102. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09609446*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2008077-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-5-fevralya-2023/