Курсы криптовалют к доллару на 4 февраля 2023

Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 4 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $199.10. Сегодня актив торгуется на уровне $23,461.41983268*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00063 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 4 февраля 2023 составляет $0.06406684*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $11.77. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,651.89579561*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0006. На данный момент актив торгуется на уровне $0.78233162*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.17. Актив торгуется на уровне $99.18449004*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.10. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.41750251*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0027. Криптовалюта сегодня стоит $0.4101334*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00239. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09254013*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2008026-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-4-fevralya-2023/