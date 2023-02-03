Курсы криптовалют к доллару на 3 февраля 2023

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 3 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $315.51. Сегодня актив торгуется на уровне $23,757.11362246*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00095 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 февраля 2023 составляет $0.06415722*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $29.37. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,668.63633944*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0238. На данный момент актив торгуется на уровне $0.79917856*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.93. Актив торгуется на уровне $99.84246434*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.86. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.98954419*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0016. Криптовалюта сегодня стоит $0.41264911*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00241. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09273302*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2007889-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-3-fevralya-2023/