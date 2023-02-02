Курсы криптовалют к доллару на 2 февраля 2023

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 2 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $724.70. Сегодня актив торгуется на уровне $23,354.80938365*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00129 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 2 февраля 2023 составляет $0.06244741*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $86.98. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,618.00404949*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0533. На данный момент актив торгуется на уровне $0.76313049*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $3.98. Актив торгуется на уровне $97.77829104*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.01. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.89881632*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0098. Криптовалюта сегодня стоит $0.40618629*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00079. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09204228*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Больше о новостях мира финансов вы можете узнать в Telegram-канале «НурФин». Там мы публикуем актуальные курсы валют, рассказываем о ситуации на финансовом рынке и объясняем, почему инвестиции и криптовалюта — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2007716-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-2-fevralya-2023/