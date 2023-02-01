Курсы криптовалют к доллару на 1 февраля 2023

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $291.74. Сегодня актив торгуется на уровне $23,023.57136404*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0005 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 февраля 2023 составляет $0.06234217*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $15.27. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,581.39175692*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0121. На данный момент актив торгуется на уровне $0.74429787*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.50. Актив торгуется на уровне $95.150717*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.09. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.59723715*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0115. Криптовалюта сегодня стоит $0.4011577*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00142. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09417887*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2007564-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-1-fevralya-2023/