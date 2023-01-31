Курсы криптовалют к доллару на 31 января 2023

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 31 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $866.48. Сегодня актив торгуется на уровне $23,114.57442536*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00069 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 31 января 2023 составляет $0.06248984*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $69.21. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,582.27543688*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0532. На данный момент актив торгуется на уровне $0.75677279*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.14. Актив торгуется на уровне $92.88640131*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.59. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.76126427*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0224. Криптовалюта сегодня стоит $0.39917259*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00234. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08926659*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2007396-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-31-yanvarya-2023/