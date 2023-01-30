Курсы криптовалют к доллару на 30 января 2023

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 30 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $501.93. Сегодня актив торгуется на уровне $23,553.80018305*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00021 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 30 января 2023 составляет $0.06370024*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $43.02. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,624.621897*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0792. На данный момент актив торгуется на уровне $0.76954689*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.60. Актив торгуется на уровне $95.44748052*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.77. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.71205127*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0036. Криптовалюта сегодня стоит $0.41313033*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00041. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08978835*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2007253-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-30-yanvarya-2023/