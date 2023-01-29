Курсы криптовалют к доллару на 29 января 2023

Криптовалюта. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 29 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $80.97. Сегодня актив торгуется на уровне $23,060.92388825*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00038 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 29 января 2023 составляет $0.06293173*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $3.91. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,584.7662976*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0077. На данный момент актив торгуется на уровне $0.70196296*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $5.19. Актив торгуется на уровне $91.77951299*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.23. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.03209146*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0002. Криптовалюта сегодня стоит $0.40991431*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00117. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08967689*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2007185-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-29-yanvarya-2023/