Курсы криптовалют к доллару на 28 января 2023

Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 28 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $345.01. Сегодня актив торгуется на уровне $23,054.67617764*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00197 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 января 2023 составляет $0.06304261*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $33.45. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,588.61952002*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.058. На данный момент актив торгуется на уровне $0.69087654*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.53. Актив торгуется на уровне $88.09076877*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.61. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.82396759*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0048. Криптовалюта сегодня стоит $0.40863192*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00308. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08641647*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2007138-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-28-yanvarya-2023/