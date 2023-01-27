Курсы криптовалют к доллару на 27 января 2023

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $366.37. Сегодня актив торгуется на уровне $23,006.38751346*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00013 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 января 2023 составляет $0.06164001*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $49.84. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,597.36398282*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0288. На данный момент актив торгуется на уровне $0.67700362*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.42. Актив торгуется на уровне $88.00957428*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.40. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.9175689*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0056. Криптовалюта сегодня стоит $0.40948924*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00172. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08596721*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2007000-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-27-yanvarya-2023/