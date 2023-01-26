Курсы криптовалют к доллару на 26 января 2023

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 26 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $496.40. Сегодня актив торгуется на уровне $22,852.83840212*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00121 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 января 2023 составляет $0.06120416*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $68.84. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,577.33315884*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0337. На данный момент актив торгуется на уровне $0.67610439*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.76. Актив торгуется на уровне $88.68758704*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.63. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.44026662*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.007. Криптовалюта сегодня стоит $0.4106156*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00223. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08520644*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2006821-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-26-yanvarya-2023/