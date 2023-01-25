Курсы криптовалют к доллару на 25 января 2023

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 25 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $437.79. Сегодня актив торгуется на уровне $22,846.93304177*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00262 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 января 2023 составляет $0.06152456*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $92.41. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,587.28658237*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0782. На данный момент актив торгуется на уровне $0.68959206*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $3.14. Актив торгуется на уровне $88.67491319*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.77. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.78056316*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0202. Криптовалюта сегодня стоит $0.41599314*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00658. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08663344*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2006674-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-25-yanvarya-2023/