Курсы криптовалют к доллару на 23 января 2023

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $92.25. Сегодня актив торгуется на уровне $22,767.32118946*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00062 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 января 2023 составляет $0.061905*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $8.05. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,632.33537335*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0003. На данный момент актив торгуется на уровне $0.73316602*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.51. Актив торгуется на уровне $88.58260383*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.75. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.90078251*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0006. Криптовалюта сегодня стоит $0.4049987*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00448. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08922087*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2006335-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-23-yanvarya-2023/