Курсы криптовалют к доллару на 22 января 2023

Биткоины и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 22 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $199.33. Сегодня актив торгуется на уровне $22,944.77682176*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00113 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 января 2023 составляет $0.06235127*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $27.04. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,645.95133395*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0111. На данный момент актив торгуется на уровне $0.74019841*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.67. Актив торгуется на уровне $89.48370811*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.45. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.18959758*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0061. Криптовалюта сегодня стоит $0.40831523*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00084. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08678628*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2006274-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-22-yanvarya-2023/