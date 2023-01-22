Курсы криптовалют к доллару на 22 января 2023

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 22 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $199.33. Сегодня актив торгуется на уровне $22,944.77682176*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00113 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 января 2023 составляет $0.06235127*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $27.04. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,645.95133395*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0111. На данный момент актив торгуется на уровне $0.74019841*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.67. Актив торгуется на уровне $89.48370811*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.45. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.18959758*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0061. Криптовалюта сегодня стоит $0.40831523*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00084. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08678628*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2006274-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-22-yanvarya-2023/