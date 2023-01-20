Курсы криптовалют к доллару на 20 января 2023

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 20 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $343.45. Сегодня актив торгуется на уровне $20,909.94987953*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00115 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 января 2023 составляет $0.05970262*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $29.60. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,537.47029964*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0075. На данный момент актив торгуется на уровне $0.64896862*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.05. Актив торгуется на уровне $83.47147124*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.14. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.60350652*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0117. Криптовалюта сегодня стоит $0.38879735*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00046. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08110373*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2006097-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-20-yanvarya-2023/