Курсы криптовалют к доллару на 19 января 2023

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $517.65. Сегодня актив торгуется на уровне $21,031.16707062*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00284 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 января 2023 составляет $0.06068707*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $57.11. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,553.26721896*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.039. На данный момент актив торгуется на уровне $0.66700814*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $4.87. Актив торгуется на уровне $84.73560307*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.60. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.17107098*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0087. Криптовалюта сегодня стоит $0.38296931*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00602. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08416348*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Больше о новостях мира финансов вы можете узнать в Telegram-канале «НурФин». Там мы публикуем актуальные курсы валют, рассказываем о ситуации на финансовом рынке и объясняем, почему инвестиции и криптовалюта — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2005921-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-19-yanvarya-2023/