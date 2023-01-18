Курсы криптовалют к доллару на 18 января 2023

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $139.58. Сегодня актив торгуется на уровне $21,231.46202485*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00005 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 января 2023 составляет $0.06213432*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $18.70. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,576.80502807*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.046. На данный момент актив торгуется на уровне $0.72004719*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.73. Актив торгуется на уровне $87.30778912*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.02. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.20702826*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0039. Криптовалюта сегодня стоит $0.38875094*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00346. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08498275*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2005762-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-18-yanvarya-2023/