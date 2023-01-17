Курсы криптовалют к доллару на 17 января 2023

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 17 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $47.89. Сегодня актив торгуется на уровне $21,034.75503351*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.001 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 января 2023 составляет $0.06230069*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $5.82. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,561.54250396*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0433. На данный момент актив торгуется на уровне $0.70175813*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.14. Актив торгуется на уровне $86.14406223*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.31. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.96829183*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.022. Криптовалюта сегодня стоит $0.38864943*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00304. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0842373*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2005607-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-17-yanvarya-2023/