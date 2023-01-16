Курсы криптовалют к доллару на 16 января 2023

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 16 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $354.08. Сегодня актив торгуется на уровне $20,899.95614204*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00123 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 января 2023 составляет $0.06209475*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $43.63. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,549.04354188*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.1238. На данный момент актив торгуется на уровне $0.66019385*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.40. Актив торгуется на уровне $87.66144724*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.47. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.15727419*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0149. Криптовалюта сегодня стоит $0.38766485*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00164. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08541832*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2005448-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-16-yanvarya-2023/