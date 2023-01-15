Курсы криптовалют к доллару на 15 января 2023

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 15 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $248.09. Сегодня актив торгуется на уровне $20,776.1755056*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00182 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 января 2023 составляет $0.06289505*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $30.63. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,533.72431668*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0049. На данный момент актив торгуется на уровне $0.5940212*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.37. Актив торгуется на уровне $88.21834916*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.10. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.54388823*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0107. Криптовалюта сегодня стоит $0.39383556*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00284. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08700669*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2005383-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-15-yanvarya-2023/