Курсы криптовалют к доллару на 14 января 2023

Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 14 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,096.30. Сегодня актив торгуется на уровне $19,651.71436445*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0062 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 января 2023 составляет $0.0603294*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $141.27. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,476.52060254*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.1161. На данный момент актив торгуется на уровне $0.50798692*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $3.02. Актив торгуется на уровне $86.73052292*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.87. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.84001546*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0223. Криптовалюта сегодня стоит $0.38419346*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00704. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08372402*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2005342-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-14-yanvarya-2023/