Курсы криптовалют к доллару на 13 января 2023

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $647.88. Сегодня актив торгуется на уровне $18,454.47801869*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00097 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 января 2023 составляет $0.0566006*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $13.99. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,404.46409004*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0413. На данный момент актив торгуется на уровне $0.41460152*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.60. Актив торгуется на уровне $84.26947029*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.46. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.69042897*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0022. Криптовалюта сегодня стоит $0.37199878*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00067. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07892645*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2005213-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-13-yanvarya-2023/