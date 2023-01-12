Курсы криптовалют к доллару на 12 января 2023

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 12 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $811.70. Сегодня актив торгуется на уровне $17,670.56978574*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00163 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 12 января 2023 составляет $0.05556149*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $70.10. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,363.69765845*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.016. На данный момент актив торгуется на уровне $0.3971405*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $4.32. Актив торгуется на уровне $82.96600907*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.09. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.28322*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0273. Криптовалюта сегодня стоит $0.36785587*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0035. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07747472*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2005063-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-12-yanvarya-2023/