Курсы криптовалют к доллару на 11 января 2023

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $209.98. Сегодня актив торгуется на уровне $17,331.70172492*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0005 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 января 2023 составляет $0.0544479*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $6.24. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,332.51057491*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0084. На данный момент актив торгуется на уровне $0.3991639*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.71. Актив торгуется на уровне $80.86617988*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.42. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.11826242*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0005. Криптовалюта сегодня стоит $0.34951295*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00076. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0766062*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2004894-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-11-yanvarya-2023/