Курсы криптовалют к доллару на 10 января 2023

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $7.74. Сегодня актив торгуется на уровне $17,250.19122855*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00135 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 января 2023 составляет $0.05501082*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $14.29. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,324.3365059*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.006. На данный момент актив торгуется на уровне $0.40417675*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.87. Актив торгуется на уровне $82.01703555*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.19. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.74167925*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0027. Криптовалюта сегодня стоит $0.35101265*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00087. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07693551*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2004741-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-10-yanvarya-2023/