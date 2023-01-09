Курсы криптовалют к доллару на 9 января 2023

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $253.32. Сегодня актив торгуется на уровне $17,027.53837994*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00413 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 января 2023 составляет $0.05378089*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $47.54. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,284.37014178*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0485. На данный момент актив торгуется на уровне $0.37647119*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $6.28. Актив торгуется на уровне $78.3069392*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.54. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.51438899*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0102. Криптовалюта сегодня стоит $0.34458476*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00305. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07328796*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2004589-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-9-yanvarya-2023/