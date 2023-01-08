Курсы криптовалют к доллару на 8 января 2023

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 8 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $7.73. Сегодня актив торгуется на уровне $16,931.76277083*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00068 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 8 января 2023 составляет $0.05181281*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $3.70. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,263.42783951*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0026. На данный момент актив торгуется на уровне $0.35148547*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.42. Актив торгуется на уровне $75.98381893*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.49. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.0226964*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0013. Криптовалюта сегодня стоит $0.34220912*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00057. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07207355*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2004530-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-8-yanvarya-2023/