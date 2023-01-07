Курсы криптовалют к доллару на 7 января 2023

Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $118.78. Сегодня актив торгуется на уровне $16,838.62912676*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00047 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 января 2023 составляет $0.05118228*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $15.40. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,256.10430208*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0267. На данный момент актив торгуется на уровне $0.32599592*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.92. Актив торгуется на уровне $74.58659802*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.96. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.29574508*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0036. Криптовалюта сегодня стоит $0.33761369*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00107. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07126123*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2004488-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-7-yanvarya-2023/