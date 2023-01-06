Курсы криптовалют к доллару на 6 января 2023

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $5.52. Сегодня актив торгуется на уровне $16,828.8570587*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00276 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 января 2023 составляет $0.0537821*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $1.76. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,251.03865492*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0096. На данный момент актив торгуется на уровне $0.32331119*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.50. Актив торгуется на уровне $74.7176853*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.71. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.648279*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0065. Криптовалюта сегодня стоит $0.34077082*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00158. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0729377*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2004354-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-6-yanvarya-2023/