Курсы криптовалют к доллару на 6 января 2023

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $5.52. Сегодня актив торгуется на уровне $16,828.8570587*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00276 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 января 2023 составляет $0.0537821*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $1.76. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,251.03865492*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0096. На данный момент актив торгуется на уровне $0.32331119*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.50. Актив торгуется на уровне $74.7176853*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.71. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.648279*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0065. Криптовалюта сегодня стоит $0.34077082*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00158. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0729377*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Больше о новостях мира финансов вы можете узнать в Telegram-канале «НурФин». Там мы публикуем актуальные курсы валют, рассказываем о ситуации на финансовом рынке и объясняем, почему инвестиции и криптовалюта — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2004354-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-6-yanvarya-2023/