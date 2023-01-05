Курсы криптовалют к доллару на 5 января 2023

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 5 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $43.06. Сегодня актив торгуется на уровне $16,852.62301669*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0009 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 5 января 2023 составляет $0.05501259*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $1.44. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,254.08635211*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0053. На данный момент актив торгуется на уровне $0.32484802*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.82. Актив торгуется на уровне $75.92603676*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.34. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.62444298*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0031. Криптовалюта сегодня стоит $0.34769084*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00006. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07275216*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2004200-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-5-yanvarya-2023/