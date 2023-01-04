Курсы криптовалют к доллару на 4 января 2023

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 4 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $178.49. Сегодня актив торгуется на уровне $16,705.99207468*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00017 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 4 января 2023 составляет $0.05523793*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $36.27. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,223.73510624*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0116. На данный момент актив торгуется на уровне $0.31122173*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.98. Актив торгуется на уровне $75.67342789*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.57. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.57218539*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0057. Криптовалюта сегодня стоит $0.34554345*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00121. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07104966*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2004040-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-4-yanvarya-2023/