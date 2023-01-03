Курсы криптовалют к доллару на 3 января 2023

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 3 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $24.42. Сегодня актив торгуется на уровне $16,706.10511423*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00069 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 января 2023 составляет $0.05513913*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $13.11. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,215.25049238*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.009. На данный момент актив торгуется на уровне $0.3090526*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $4.67. Актив торгуется на уровне $74.83392433*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.38. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.05290194*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0143. Криптовалюта сегодня стоит $0.34449682*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00164. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07185453*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2003974-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-3-yanvarya-2023/