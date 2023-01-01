Курсы криптовалют к доллару на 1 января 2023

Биткоины. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 января 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $19.38. Сегодня актив торгуется на уровне $16,564.13879644*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00013 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 января 2023 составляет $0.05467377*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $0.61. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,198.9119911*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0017. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29643034*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.44. Актив торгуется на уровне $69.73606196*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.12. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.74973597*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0022. Криптовалюта сегодня стоит $0.34118148*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00153. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07003565*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2003899-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-1-yanvarya-2023/