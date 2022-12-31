Курсы криптовалют к доллару на 31 декабря 2022

Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 31 декабря 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $45.11. Сегодня актив торгуется на уровне $16,528.16761379*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00124 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 31 декабря 2022 составляет $0.05417679*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $2.77. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,193.33101867*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0005. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29001833*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.87. Актив торгуется на уровне $67.34749201*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.06. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.49506099*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.002. Криптовалюта сегодня стоит $0.33988798*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00213. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06803097*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2003848-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-31-dekabrya-2022/