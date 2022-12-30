Курсы криптовалют к доллару на 30 декабря 2022

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 30 декабря 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $39.51. Сегодня актив торгуется на уровне $16,603.93159943*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0005 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 30 декабря 2022 составляет $0.05399098*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $2.02. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,198.59552257*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0084. На данный момент актив торгуется на уровне $0.29648312*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.77. Актив торгуется на уровне $66.615632*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.34. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.69125648*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0074. Криптовалюта сегодня стоит $0.34270923*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00023. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07062209*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2003737-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-30-dekabrya-2022/