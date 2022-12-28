Курсы криптовалют к доллару на 28 декабря 2022

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 28 декабря 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $224.23. Сегодня актив торгуется на уровне $16,757.41831357*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00049 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 декабря 2022 составляет $0.05414267*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $25.93. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,210.34033689*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0063. На данный момент актив торгуется на уровне $0.32151477*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.00. Актив торгуется на уровне $69.39393875*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.44. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.86392072*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0006. Криптовалюта сегодня стоит $0.36698411*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00336. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07343661*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2003371-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-28-dekabrya-2022/